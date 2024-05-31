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LOEWEロエベ アナグラム 刺繍 カシミア混 バイカラー リバーシブルマフラー
商品番号 W52298707661
商品名

LOEWEロエベ アナグラム 刺繍 カシミア混 バイカラー リバーシブルマフラー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪アイテムLOEWEロエベアナグラム刺繍カシミア混カシミヤ混バイカラーリバーシブルマフラーストールエンブロイダリーメンズレディースユニセックス最高級▪カラー：バイカラー▪サイズ平置き実寸ヨコ27　タテ180※若干の誤差はご了承ください▪素材ウール90％　カシミヤ10％▪状態目立った汚れやダメージのないきれいなお品ですが、あくまで中古品ですので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。AACD加盟大手リユースショップにて購入した正規品ですので安心してご購入ください。▪配送方法らくらくメルカリ便で即日発送します336
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