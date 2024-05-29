ヘインズ tシャツ tシャツ ヴィンテージ tシャツ 猫 tシャ

トラブル防止の為、著しく評価の悪い方はご遠慮頂いておりますので、予めご了承下さい。家族の物ですヘインズtシャツヴィンテージtシャツ海外古着両面プリントタグなし未使用保管ジワあり自宅保管、素人検品により、見落としがある場合も御座います。ヴィンテージ古着お好きな方に是非袖丈···半袖カラー···ホワイト季節感···春、夏、秋



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