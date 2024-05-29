PRADA(プラダ) ナイロン　キャップ　ブラックグリーン

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商品詳細
PRADAのナイロンキャップです。新しいのを購入したので、こちらは出品致します。数回しか使用していないので、写真でもわかるようにとても美品です。色味がオリーブグリーン系でとても可愛いです。今値段が高騰しているので、早い者勝ちです。購入袋もお付けいたします。
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