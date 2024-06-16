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未開封 エッティンガー ETTINGER 財布 メンズ 二つ折り財布 ブラック
商品番号 J72068357971
商品名

未開封 エッティンガー ETTINGER 財布 メンズ 二つ折り財布 ブラック
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 8,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤフーショッピングで購入したものです(^^♪新品未開封です！エッティンガーETTINGER財布メンズ二つ折り財布ブラックブライドルレザーBILLFOLDWITH6C/CBH030CJRBLACKBRIDLEHIDECOLLECTION【英国】メンズ二つ折り財布カラー外側：ブラック内側：ロンドンイエロー素材BRIDLELEATHER（ブライドルレザー）本革仕様札入れ×2ポケット×2カードケース×6サイズ（約）H9×W11×D2cm重量（約）55g購入価格：税込29,800円付属品：箱のみ#エッティンガー#ETTINGER#オシャレ#ファッション#プレゼント
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