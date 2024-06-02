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Proposta DURBAN シルク ネクタイ ホース 馬 パープル グリーン
商品番号 R97916018477
商品名

Proposta DURBAN シルク ネクタイ ホース 馬 パープル グリーン
ブランド名 ダーバン
特別価格 税込 1,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能！質問・コメントお気軽に！下部にお得な情報を記載しています。必ず下までお読み下さい(^^)☆•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆♡ブランド♡PropostaDURBAN♡商品説明♡ホース柄ストライプのシルク100%ネクタイです。落ち着いた品のあるデザインで、ビジネスでも好印象を与えてくれると思います！ビジネス向きの一般的なサイズになりますが細身傾向の最近では、やや太幅サイズになります。体格のよい方、身長の高い方には根強い人気のサイズです。普段使いにも活用して頂ける有ると重宝な一枚です。目立つシミやキズ等無く綺麗な状態です。カラーシャツにも合わせやすく華やかな雰囲気です！ビジネス仕事お出かけ結婚式二次会祝賀会成人式お祝い光沢#めりぃのネクタイ♡サイズ長さ約142㎝大剣9㎝♡色マルチカラーホース柄パープル系グリーン系グレー系♡素材シルク100%#めりぃの洋服#めりぃのメンズ#めりぃのネクタイ♡中古品について♡一度人に渡ったお品物ですので、匂いや使用感、目立たないシミなど気になる方はご遠慮下さいませ。♡お値引について♡※フォローして頂けましたら、商品によりますが出来る限りお値引させて頂きます。※まとめ買いして頂きましたら、通常よりも最大限お値引させて頂きますので、気軽にコメントして下さい！※不定期でセールやクーポンを配布しております。見つけた方はラッキー☆☆!?かもしれませんよ(*^^*)⚠️注意点⚠️プロフィール欄をお読み頂いてご購入お願い致します。最後…
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