ヨウジヤマモト　YOHJI YAMAMOTO ニューエラ　コラボTシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。取引の円滑化や取引中のいざこざを軽減する為、プロフィールを読んで頂けると幸いです。【商品説明】サイズ M身幅47.5cm肩幅46cm着丈63cm※素人採寸のため、多少の誤差は容赦ください。着用4,5回程度。プリントハゲなどもないです！状態、悪くはないと思います。ヨウジヤマモトニューエラとヨウジヤマモトとのコラボモデルであまり出回りのないレア品かと思います。配送はネコポスまたは宅急便コンパクト、メルカリ便のいずれかを予定しています。【ショップ説明】当方の出品物はこちら#AMASHOP類似品はこちら#AMAYY#AMAハイブランド#AMATシャツ類似ブランドYOHJIYAMAMOTO/Y'S/Y-3/ミハラヤスヒロ /イッセイミヤケヨシオクボ /stussy/supreme091820