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黒漆塗膳揃え　天然木　五段　会席膳　卓上膳　共箱付
商品番号 D63108420509
商品名

黒漆塗膳揃え　天然木　五段　会席膳　卓上膳　共箱付
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❁お値下げしました❁黒漆塗膳揃え天然木五段長角会石膳卓上膳共箱付❁サイズ（約cm）横巾　30奥行　20高さ　17一段の横巾　28奥行　19高さ　2　黒漆塗にシャープな朱色の縁取りが映える五段卓上膳です。五段の小引き出し風になっていてコンパクトに収納でき、インテリアとしてお部屋に置かれても素適です。越前塗のようですが商品説明がございませんので詳しいことは分かりかねます。画像でご確認下さい。新品未使用ですが長期家庭保管品につき、若干の保管汚れがあります。お箱もダメージがあります。その他見落とし等ご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit164586.html
http://narcologia.ru/goods/freshman320556.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate443477.html
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