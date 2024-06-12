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00's SLIPKNOT ALL HOPE IS GONE Tシャツ
商品番号 A69719247839
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00's SLIPKNOT ALL HOPE IS GONE Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,640 円
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商品詳細

【商品名】・00'sSLIPKNOTALLHOPEISGONETシャツスリップノットツアーロックバンドヴィンテージ古着DELTAPROWEIGHTデルタ【カラー】・ブラック【サイズ】・L・肩幅55cm・身幅56cm・着丈67cm【商品説明】・00'sSLIPKNOTALLHOPEISGONETシャツ。・人気な両面プリント。・Lサイズ表記ですが、実寸XLに近いです。・お探しの方に是非。・他にもSLIPKNOT多数出品中です！→#NEVERMIND_SLIPKNOT【状態】・多少の着用感がございます。・右肩に1箇所小穴あり。・その他、目立つダメージ、汚れはございません。・古着の為、ご了承お願いいたします。【ご案内】・24時間『即購入、コメント』OKです。・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。・こだわりの古着を出品しています。【出品中→#NEVERMIND_Instock】TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelingreendayradioheadバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICECUBEDMXWUTANGDAZDILLINGEREMINEMヴィンテージ古着LIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonマイケルジャクソンPRINCEプリンスTシャツスウェットツアープロモアルバムカラー···ブラック
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