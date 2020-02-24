新品☆バーバリー バーバリー レザー ベルト ブラック メンズ ビジネス ...

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商品詳細
■状態・当方は古物商許可証を取得しております。正規品のみしか取り扱いしておりませんのでご安心くださいませ。・未使用、タグ付きです。・詳細は写真もご確認ください。■購入・そのままご購入いただいて構いません。・他サイトでも出品をしておりますので、突如商品ページを削除する事もございます。■発送・送料無料です。・濡れない様、破損しない様に包装して発送します。■製品名BURBERRYバーバリーバーバリーレザーベルトブラックメンズビジネスバックルロゴバックルのバーバーリ―ロゴが高級感を演出しているベルトです。■サイズ、その他ベルトの長さ：最大約110cm(切断により調節可能)ベルトの幅：約3cmウエスト：92～97cmベルト穴の数：3個穴と穴の間隔：約2.5cm色 ：ブラック/黒材質 ：本革（牛革）三陽商会素材...本革
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