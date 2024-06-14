⭐️箱潰れ⭐️COACH ⑥ コーチ 正規 リバーシブル メンズ 本革 ベルト

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数ある中からご覧頂きありがとうございますフォロー割引実施中です、お値段に応じて割引致します、詳しくはプロフをご覧下さい。■買付場所アメリカのCOACH直営アウトレットにて仕入れた、新品・未使用品となります。■素材コーティングキャンバス×カーフレザー■カラーシグネチャー柄■サイズ・ベルト全長：約120cm・ベルト幅：約3.7cm（6穴調整可能）■仕様ベルトカットによりサイズ調整が可能バックルの回転により、リバーシブルに楽しめます。■付属品COACH純正BOX、保存袋化粧箱に破れ、傷やへこみ、汚れなどのがある場合がございます。■注意点全て現地アウトレツト店の検品をクリアした商品です。ただし、店頭販売時に付いた細かい傷、やや粗めの縫製箇所、レザ-商品の特性上による多少の色むらや革シク等がある場合がございます、不良ではございませんので、予めご了承くださいませ。#コーチ#ベルト#プレゼント#成人式#誕生日