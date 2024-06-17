コムデギャルソン　ハッピーミステリーバッグ　縮絨ウールマフラー　ストール

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商品詳細
新品未使用になります。ハッピーミステリーバッグ(3万円弱)に入っていた渋い色合いの大判ストールです。色違いを持っているので、どなたか使っていただけたら幸いです。風合いがとても良いと思います。tricotCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンオムコムデギャルソンコムデギャルソンブラックコムデギャルソンカラー カーキ素材 ウール100%日本製新品未使用です。ご不明点があればコメントよろしくお願いします。
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