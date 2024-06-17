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コムデギャルソン　ハッピーミステリーバッグ　縮絨ウールマフラー　ストール
商品番号 A24094385354
商品名

コムデギャルソン　ハッピーミステリーバッグ　縮絨ウールマフラー　ストール
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 8,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用になります。ハッピーミステリーバッグ(3万円弱)に入っていた渋い色合いの大判ストールです。色違いを持っているので、どなたか使っていただけたら幸いです。風合いがとても良いと思います。tricotCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンオムコムデギャルソンコムデギャルソンブラックコムデギャルソンカラー　　カーキ素材　　　ウール100%日本製新品未使用です。ご不明点があればコメントよろしくお願いします。
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