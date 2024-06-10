Brooks Brothers ブルックスブラザーズ ネクタイ ゴルフ柄 刺繍

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ご覧頂きありがとうございます！！◆◇◆プロフィールを必ずご確認下さい◆◇◆即購入、大歓迎(*^^*)◼️BrooksBrothersブルックスブラザーズネクタイゴルフバッグ柄USA製シルク◼️カラー：ネイビー◼️素材：シルク■付属品：紙ケース◼️サイズ：大剣幅約9.5cm 全長約142cm◼️状態：Aランク目立つ汚れなど見受けられず、美品です！自宅保管のため、完璧を求める方はご遠慮ください。usedのため、ご理解いただける方でお願いいたします。【Sランク】：未使用あるいは試着した程度【Aランク】：若干の汚れ、傷、色あせ、毛羽立ちなどあるが、使用感がほとんどない、もしくは、目立たなく、比較的良い状態。【Bランク】：一般的に古着と言われるランク。全体的に汚れ、傷、色あせ、毛羽立ちなどあり、使用感があるも着用には問題のない状態。【Cランク】：全体的に汚れ、傷、色あせ、毛羽立ちなどあり状態の悪い状態。＊参考までにと、独自で作成したランクですので若干の誤差はご了承ください。◼️発送についてらくらくメルカリ便にて発送となります。#BrooksBrothers#ブルックスブラザーズ#ゴルフ#ゴルフバッグ#刺繍#ネクタイ #結婚式#通勤#スーツ