【最終値下げ】Vivienne Westwood MAN スヌード

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商品詳細
・マフラー・発売後、即完売の激レアスヌード・リバーシブル・グレーとボルドー・オーブ刺繍・縦77.5cm横51.5cm (多少の誤差はご了承下さい)・表参道店で購入・クリーニング済み・数回使用・毛玉などなく美品・ボリュームがありとてもおしゃれです！即購入OKです(^^)ご質問などもお気軽にどうぞ！他にもヴィヴィアンのジッポやアパレルなどレアアイテムも多数出品しております！#他のヴィヴィアン商品はコチラ#ヴィヴィアン#ヴィヴィアンウェストウッド#ヴィヴィアンウェストウッドマン#アングロマニア
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