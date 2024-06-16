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FILSON オイルドティンクロスキャップ
商品番号 B96297446626
商品名

FILSON オイルドティンクロスキャップ
ブランド名 フィルソン
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★フィルソンのティンクロスキャップになります。ドライワックスがかかっていますので、べとつき等は全く無い生地感です。後方サイズ調節のレザーバンドにはFILSONオリジナルレザーコンディショナーにて補油してあります。★デッドストックで手に入れ、試着のみのグッドコンディションを保っています。★サイズ：表記サイズはONESIZEFITSALLでフリーサイズ、ツバの長さは10cm、底部から頭頂までが約12cmと深めの被りごごちです。★個人で自宅保管していた物です、着用に支障のない小キズ、小汚れなどある場合があります予めご了承下さい。コンディションの捉え方には個人差がありますので、気になる点がありましたら質問をして下さい。
http://narcologia.ru/goods/rouge714410.html
http://narcologia.ru/goods/conception568657.html
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