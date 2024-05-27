山中柔太朗 生写真 まとめ売り

39枚セットダブり有出品の金額は39枚おまとめ購入の金額ですバラ売りOK1枚200円+送料手数料1枚目333円2枚目555円3枚目777円4枚目999円5枚目1111円他出品とのおまとめOK複数枚おまとめでお値引検討いたします希望金額ご提示の上コメントお願いいたしますバトボ時代の生写真も出品予定暗所、フォトファイル、スリーブに入れて管理同じく出品している同梱以外お値引きは考えておりませんダンボール、厚紙補強予定しております防水はジップロックまたはテープ付き袋それ以外梱包方法希望の場合は購入前にコメントお願いいたしますM!LK山中柔太朗柔太郎佐野勇斗塩崎大智吉田仁人曽野舜太グッズ種類...生写真



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