【今日限定価格‼️】メゾンキツネ　カーキ　Tシャツ

ご覧いただきありがとうございます(^^)メゾンキツネのTシャツになります！！17600円で購入致しました。去年の夏に購入しましたが、着る機会がないため出品致します。新品未使用ですが、自宅保管の為中古品のご理解お願い致します(^^)ほつれや汚れなどはございません。即購入⭕️#メゾンキツネ#Tシャツ#カーキ



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