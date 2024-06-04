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【今日限定価格‼️】メゾンキツネ　カーキ　Tシャツ
商品番号 Y60196946763
商品名

【今日限定価格‼️】メゾンキツネ　カーキ　Tシャツ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)メゾンキツネのTシャツになります！！17600円で購入致しました。去年の夏に購入しましたが、着る機会がないため出品致します。新品未使用ですが、自宅保管の為中古品のご理解お願い致します(^^)ほつれや汚れなどはございません。即購入⭕️#メゾンキツネ#Tシャツ#カーキ
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