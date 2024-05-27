栃木レザー フラワー型スタッズベルト ナチュラル（レッドスポッツ）

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別注品】ウエスタンベルト 3点金具 牛革 栃木レザー フラワースタッズ ... 別注品】ウエスタンベルト 3点金具 牛革 栃木レザー フラワースタッズ ...

人気の栃木レザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。ベルトの幅は40mm、革の厚みは４ｍｍ前後、色はナチュラル色です。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社製の二つ爪ラウンドヘッドスポッツとアクリルカラースポッツ（レッドカラー）を使用しています。サイズは下記の７種類からお選びください。サイズはインチ表示となっていますがジーンズのインチとは異なる場合がありますのでセンチでご確認ください。長さの測り方は最後の画像を参考にしてください。３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置７０ｃｍ、７２．５ｃｍ、７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７５ｃｍ、７７．７ｃｍ、８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ）４０インチ（全長１１５ｃｍ・穴の位置９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ、１０２．５ｃｍ、１０５ｃｍ）４２インチ（全長１２０ｃｍ・穴の位置１００ｃｍ、１０２．５ｃｍ、１０５ｃｍ、１０７．５ｃｍ、１１０ｃｍ）ハンドメイドの為、製作過程で細かい傷がつく場合がありますがご了承ください。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面には様々な痕跡がありますので血筋、シワ、小傷、染まり具合の違いなどがありますのでご了承ください。こちらのベルトは受注生産となりますのでサイズ違いでの返品、交換はお受けできませんのでご注文前に今一度サイズのご確認をお願い致します。納期は受注状況によりますが4日〜7日位のお時間を頂きます。