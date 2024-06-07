90s backdraft 両面プリント　tシャツ

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ご検討前にプロフィールをご一読ください。ユニバーサルスタジオハリウッドで購入した、90年代のtシャツです。コピーライトは読みづらいですが、1998年だと思います。海外規格なのでワンサイズ大きめです。肩幅:48身幅:49袖丈:23着丈:76(cm、平置き)状態:BSS新品未使用S 新品に近いA 使用感ありBやや傷汚れありCかなり傷汚れあり◎梱包圧縮梱包になりますので、シワがつきます。◎発送までの日数に関わらず、なるべく早めに発送します。◎購入場所大手リユースショップ、ブランドオークション◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。#SeeK商品一覧#SeeKTシャツ一覧ヴィンテージ 90s80sリンガー