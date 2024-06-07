【新品未使用】バーバリー　長財布　オールレザー　チェック柄　シャドーホース　茶色

【ブランド】BURBERRY【商品詳細】・新品未使用 付属品完備・希少品 入手困難・長財布 2つ折り・チェック柄・シャドーホース ホースロゴ・ブランドロゴ刻印・裏地総柄・ブラウン 茶色・高級レザー オールレザーバーバリーの長財布です！お色味はブラウンで、チェック柄でデザインされていておしゃれです。外側にシャドーホースがデザインされているのもポイントです。オープンポケットにはブランドロゴが総柄で入っていて、細部までこだわった作りになっています。高級なレザーを使っているため、見た目、触り心地と高級感があります♪ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【アイテム仕様】内側オープンポケット×2カード入れ×6【状態】新品未使用の状態です。箱、保存袋、タグ全て付きます。【カラー】ブラウン 茶色【デザイン】チェック柄 シャドーホース 裏地総柄 ブランドロゴ 【サイズ】横:18縦:9.5マチ:2.5＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)



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