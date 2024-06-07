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【新品未使用】バーバリー　長財布　オールレザー　チェック柄　シャドーホース　茶色
商品番号 B40109317852
商品名

【新品未使用】バーバリー　長財布　オールレザー　チェック柄　シャドーホース　茶色
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】BURBERRY【商品詳細】・新品未使用　付属品完備・希少品　入手困難・長財布　2つ折り・チェック柄・シャドーホース　ホースロゴ・ブランドロゴ刻印・裏地総柄・ブラウン　茶色・高級レザー　オールレザーバーバリーの長財布です！お色味はブラウンで、チェック柄でデザインされていておしゃれです。外側にシャドーホースがデザインされているのもポイントです。オープンポケットにはブランドロゴが総柄で入っていて、細部までこだわった作りになっています。高級なレザーを使っているため、見た目、触り心地と高級感があります♪ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【アイテム仕様】内側オープンポケット×2カード入れ×6【状態】新品未使用の状態です。箱、保存袋、タグ全て付きます。【カラー】ブラウン　茶色【デザイン】チェック柄　シャドーホース　裏地総柄　ブランドロゴ　【サイズ】横:18縦:9.5マチ:2.5＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)
http://narcologia.ru/goods/providence377194.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi923147.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual623246.html

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