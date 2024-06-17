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HYDROGEN　ハイドロゲン　メンズ　Tシャツ
商品番号 L93962476256
商品名

HYDROGEN　ハイドロゲン　メンズ　Tシャツ
ブランド名 ハイドロゲン
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルベルト・ブレーシ設立のラグジュアリーなスポーツ系カジュアルブランドHYROGENハイドロゲン・ハイドロゲンブランドの主要都市をちりばめ77のビッグナンバーがインパクトな新作Tシャツ。・定番モデルのユニホームラインを彷彿としたラインのアクセントもあります。・締め付けすぎないクルーリブに袖口はチケットのワンポイントもあり。■素材：コットン100％■仕様：「並行輸入品・新品］2019SS春夏モデル■生産国：TURKEY■サイズ：【XXL】肩幅：52身幅：60着丈：74袖丈：25■定価¥19000＋税カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏タグはないです試着のみ
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