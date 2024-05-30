KINASHI CYCLE(木梨サイクル) 伊勢丹新宿限定モデル　ブラック

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木梨サイクルとキックスのコラボキャップです。1度使用しましたが、それ以降被りませんでした。アマゾンで調べると1万円を超えるような、なかなか見当たらないモデルになります。中古品にご理解ある方のみ購入お願いします。サイズ57cm〜59cmカラー...ブラック形...ベースボール