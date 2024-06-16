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将棋駒 盛上 越山作 錦旗書
商品番号 S81894960907
商品名

将棋駒 盛上 越山作 錦旗書
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

盛上の将棋駒です。漆の飛びや擦れは無いようです。写真では正面からの撮影ですので、彫埋に見えてしまいますが、ちゃんとに立体的に盛り上がってます。袋付。
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