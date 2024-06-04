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ニューエラ9TWENTY ロサンゼルス ドジャース キャップ 帽子 LA
商品番号 B79089779566
商品名

ニューエラ9TWENTY ロサンゼルス ドジャース キャップ 帽子 LA
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品正規品ニューエラ【NEWERA】9TWENTY前面パネルに刺繍されたロサンゼルスドジャースのロゴ、ポイントのロゴラベルを加え、調整可能なアジャスタブルを備えています◎ユニセックスなので男女問わず被っていただけます！サイズONESIZE(54.9〜60.6cm)お値下げ不可です
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