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ビルウォールレザー　ペンダントトップ　ハートクラウン
商品番号 I92187411279
商品名

ビルウォールレザー　ペンダントトップ　ハートクラウン
ブランド名 ビルウォールレザー
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ビルウォールレザー商品　　　ペンダントトップ　　　　　ハートクラウンサイズ　　約4×1.7㎝　　　　　※多少の誤差はご容赦ください。付属品　　なし商品状態　薄い小傷や若干の色くすみは　　　　　ございますが目立ったダメージは　　　　　なく状態の良い綺麗なお品です。購入先　　正規ブランド品販売店　　　　　かなり前に購入したので、店名などは　　　　　分かりません。
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