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【シュリンク付】レイジングサーフ　1BOX 未開封 ポケカ
商品番号 A54989707818
商品名

【シュリンク付】レイジングサーフ　1BOX 未開封 ポケカ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　1BOXシュリンク付き　未開封ポケモンセンターオンラインで購入しました。気になる事は必ず購入前にご質問ください。購入の際には写真の確認をお願い致します。※すり替え防止の為、返品・返金には対応致しません。又、商品発送後のトラブルなどは一切責任を持ちません。■即購入OK種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ#ポケモンカード#ポケカ#トレーディングカード#スカーレット#バイオレット#レイジングサーフ#box#シュリンク付き#新品未使用
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