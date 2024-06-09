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魂WEB限定 S.h.フィギュアーツ サノス ファイナルバトル
商品番号 W38472604884
商品名

魂WEB限定 S.h.フィギュアーツ サノス ファイナルバトル
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...ノンスケールS.h.Figuartsサノスファイナルバトルエディションアベンジャーズエンドゲーム新品で購入して2ヵ月ほど飾ってました。両腕の上腕に付ける腕輪が外れ易いので、接着しています。それ以外は綺麗で欠品もなく、問題ありません。購入後の挨拶と早めに受取評価が出来る方のみお願い致します。モラルのない方はお断り！アイアンマンキャプテンアメリカマイティソーブラックパンサー
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