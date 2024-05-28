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商品詳細
カラー···ブラックWTWのキャップになります。数回使用しましたが、数年は自宅で保管していました。後ろの調節のところに傷がすこしあります。そこまで目立つものではないですが気になる方は購入をお控えください。お気軽にコメントお願いします。
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