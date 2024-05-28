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WTW キャップ
商品番号 K54661574675
商品名

WTW キャップ
ブランド名 ダブルティー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックWTWのキャップになります。数回使用しましたが、数年は自宅で保管していました。後ろの調節のところに傷がすこしあります。そこまで目立つものではないですが気になる方は購入をお控えください。お気軽にコメントお願いします。
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