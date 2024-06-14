ライオンハート コインリング シルバー メンズ 925 Lion Heart ...

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LHIntentコインリング/シルバー925材質···シルバー925(いぶし仕上げ)定価13200円タロットカードをモチーフにした『意思』、『決意』という意味合いが込められたシルバーリング【コインリング】ヘキサグラムスターをセンターにデザイン。コインを折り曲げたようなデザインながら、リング幅やサイズ感に徹底的にこだわり製作。着用感もポイントで、スッと指になじむ設計です。シンプルなリングですので男女問わず楽しむことができる商品に仕上がっております。指輪を着ける位置について●親指（サムリング）【右】：指導者を表す指。行動力・意志を持続させ困難に打つ勝ち、目標に着実に進んでいく。【左】：信念を貫き前進するパワーを呼び込む。願いの成就。●人差し指（インデックスリング）【右】：集中力・行動力が高まる。リーダーシップを発揮したい時の活力の向上。【左】：積極性が高まる。精神的に前向きに取り組みたい気持ちを引っ張ってくれる。●中指（ミドルフィンガーリング）【右】：直感力の向上。邪気を払い、パワーを呼び込む。【左】：協調性が高まる。円滑なコミュニケーションとスムーズな人間関係。●薬指（アニバーサリーリング）【右】：直感力・創造力が高まる。冷静さ・落ち着きも意味する。【左】：結婚を意味する指。互いの愛を深め、絆を深める。●小指（ピンキーリング）【右】：チャンスを逃さない。自分の魅力を発揮する。自己アピールにも効果的。【左】：チャンスを呼び込む。新しい出会い・異性を引き付けたい時にパワーを与える。【Intent-インテント-】『意志』、『決意』という思いが込められたコレクション。アクセサリーの本質的である「意味合い」を日常に、デイリーユースな定番アイテムとして提案。タロットカードのデザインからヒントを得てデザイン・製作されています。【LIONHEART-ライオンハート-】1996年から続くドメスティックブランド。ブランドコンセプトは『常に変化を恐れず新たな価値観をシェアし続けるアクセサリーブランド。』