TAGLIATORE【極上の逸品 美品】スリーピース 黒 M位 メンズ 3ピース

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■商品情報■・アイテム：TAGLIATOREタリアトーレSARTORIALEサルトリアーレスリーピース3ピースシングルスーツセットアップベストジレダブルピークドラペル2B2つボタン背抜きサイドベンツスーパー130sイタリア製ビジネス仕事通勤メンズ・色柄：黒ブラック・素材：毛ウール100%・状態：美品。ベストの金具汚れあり・NO：230262■サイズ詳細（単位：cm）■・サイズ表記：46M相当・平置き採寸ジャケット肩幅：41身幅：46袖丈：61着丈：74ベスト肩幅：33身幅：46着丈：61パンツ ウエスト：78 股上：25 股下：71 総丈：96 裾幅：17.5ダブル裾丈：4この度はご覧いただき誠にありがとうございます♪・出品している商品は、送料無料・即購入OKです・商品は随時出品しておりますぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです・フォロー割については、プロフィールをご確認ください★発送期間★発送は、補償及び匿名性が確保された方法で発送致しますご購入から1、2日以内に発送させて頂きます★注意事項等★・古着等の商品も出品しております。神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい・商品は大手リサイクルショップにて購入しました鑑定済みの本物の商品です・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい・他サイトにも出品している商品もあります・ご購入前にプロフィールを必ずご覧ください・スーツのみです【BUBO商品リスト】・全リスト#BUBOリスト・メンズ#BUBOメンズ・スーツ、セットアップ#BUBOスーツ、セットアップ