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ロードキャメロット　リング　9号
商品番号 H27444266706
商品名

ロードキャメロット　リング　9号
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···ブラック数年前に店頭にて購入しました。レディースのピンキーリングにと購入しましたが若干サイズが大きく使用しなくなりました。メンズのピンキーリングとしても人気があります。表面はまだまだ綺麗ですが、側面は細かな傷はあります。付属品は巾着袋がありますがおまけ程度になりますのでご了承下さい。公式の画像も載せていますが参考程度にご覧ください。詳しくは公式サイトにてご確認ください。価格35200円サイズは直径16ミリでサイズ表を見ると9号だと思います。保証書もありませんので参考までにお願い致します。ご購入後の返品、返金は一切受け付けませんのでご了承ください。画像で商品状態をご確認ください。問題無ければ即購入大丈夫です。お値下げ❌即購入OK#ロードキャメロット#メンズリング#レディースリング#ピンキーリング
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