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cartolare カトラーレ　財布
商品番号 L83602264788
商品名

cartolare カトラーレ　財布
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小銭入れの中に隠れカード入れがあります。写真の通り使用感はあります。カードの跡もあります。（写真）革製品ですので、ご理解下さい。（良い味が出てきてる？）神経質な方はご遠慮下さい。革ナチュラル薄型二つ折りミニコンパクトL字ファスナー
http://narcologia.ru/goods/smear838504.html
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http://narcologia.ru/goods/cowpox255139.html
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