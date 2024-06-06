cartolare カトラーレ　財布

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商品詳細
小銭入れの中に隠れカード入れがあります。写真の通り使用感はあります。カードの跡もあります。（写真）革製品ですので、ご理解下さい。（良い味が出てきてる？）神経質な方はご遠慮下さい。革ナチュラル薄型二つ折りミニコンパクトL字ファスナー
http://narcologia.ru/goods/smear838504.html
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