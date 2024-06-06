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新品未使用]47 BRAND アスレチックス　MVP　ダークグリーン
商品番号 V75682414696
商品名

新品未使用]47 BRAND アスレチックス　MVP　ダークグリーン
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,498 円
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商品詳細

アスレチックス’47MVPフォーティーセブン　47キャップ47BRAND47ブランドMVPキャップmvp[サイズ]大人フリーサイズ(55cm～61cm)※安く提供するためネコポス発送で発送します。注意してください。型崩れが心配の方はプラス300円で宅急便コンパクトにて発送も可能です。※採寸に多少の誤差が有る場合がございますがご了承ください。※ご利用のパソコンや環境により色の見え方が違ったり、実際の色味が多少異なって見える場合がございます。#大谷翔平#メジャー#ダルビッシュ#MVP#トラウト#藤浪晋太郎
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