新品未使用]47 BRAND アスレチックス　MVP　ダークグリーン

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商品詳細
アスレチックス’47MVPフォーティーセブン 47キャップ47BRAND47ブランドMVPキャップmvp[サイズ]大人フリーサイズ(55cm～61cm)※安く提供するためネコポス発送で発送します。注意してください。型崩れが心配の方はプラス300円で宅急便コンパクトにて発送も可能です。※採寸に多少の誤差が有る場合がございますがご了承ください。※ご利用のパソコンや環境により色の見え方が違ったり、実際の色味が多少異なって見える場合がございます。#大谷翔平#メジャー#ダルビッシュ#MVP#トラウト#藤浪晋太郎
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