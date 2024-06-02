VANS CANORA V2940 LE　レザースニーカー

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ご覧いただきありがとうございます。《コメントなし＆即購入大歓迎です》【商品名】≫VANS キャノーラ V2940LE レザースニーカー【商品概要】≫カラー：オールブラック≫サイズ：27.5㎝≫素材：天然皮革≫外箱付【発送】≫宅急便（らくらくメルカリ便）≫送料込み≫匿名配送【その他説明】■断捨離のため出品します。■2023年4月にABCマートで購入しました。■3回程度の着用で使用感は少ないかと思います。■2点以上のお買い上げでお安くできる場合がありますので、その他商品もぜひご覧ください。■ご質問等あればお気軽にお問い合わせください。※メルカリのガイドラインに従い、専用ページの作成や取り置きには対応できませんのでご了承のほどお願いいたします。