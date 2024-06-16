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エポカウォモ　EPOCA UOMO prima セットアップ　正規品
商品番号 A59372572072
商品名

エポカウォモ　EPOCA UOMO prima セットアップ　正規品
ブランド名 エポカウォモ
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、夏プリマコレクションの商品になります。柄はハイビスカス生地綿100%ジャケットサイズ46パンツ44平置きサイズ肩幅４１センチ身幅４７センチ着丈７１センチ袖丈５９センチパンツ平置きサイズウエスト４０センチ股上２３センチ股下３１センチ裾幅２１センチベルトループは無しで、ドローコードがついています。リゾート用で購入しました。試着のみでクローゼットにしまってました。上下セットアップで15万ほどで阪急メンズ大阪で購入しました。普段のエポカウォモより、primaコレクションは、クオリティーがすごく良くカッコよいです。夏休みにいかがでしょうか。素人なので多少の誤差はお許しください。断捨離につき破格値。
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