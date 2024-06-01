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クロムハーツ スターオブダビデ チャーム ネックレス シルバー925
商品番号 C84902938218
商品名

クロムハーツ スターオブダビデ チャーム ネックレス シルバー925
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 17,811 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】クロムハーツCHROMEHEARTS【アイテム】クロムハーツスターオブダビデチャーム現在の販売価格：94,710円(税込)【付属品】インボイス原本【サイズ】マルカン含む縦：30mm横：16mm厚さ：3mm【素材】SILVER925／SV925国内店舗にて購入した、正規品でございます。お送りの際は写真のインボイスの原本もお付けいたします。紐・ポーチは紛失しております。ご了承くださいますようお願いいたします。かなり綺麗な状態ではありますが、数年間使用・保存していたため、多少のシルバー特有の傷や硫化、磨きによる摩耗がございます。新品同様を求める方はご遠慮いただき、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。すり替え防止の為、購入後の返品、返金は対応できません。ご了承くださいますようお願いいたします。ご不明点ございましたらお気軽にコメントくださいませ＾＾
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