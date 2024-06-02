BIRKENSTOCK MONTANA 43 28cm NARROW BROWN

ビルケンシュトックのモンタナ、28cm（サイズ43）、ナロー幅のブラウン×ダークブラウンです。数年前に購入し、１度だけ履きました。その後クリーニングし、履くことはありませんでしたが、クリームなどで革の手入れは怠らずに続けていました。そのため大きな傷や汚れなどもなく、大変きれいな商品です。ただし、あくまでも素人保管の中古品となりますので、そちらをご理解の上ご購入ください。完璧を求める方の購入はお控え下さい。発送は写真のビルケンシュトック純正の箱に入れ、簡易な形でお送りさせていただきます。また、ご質問やご要望がございましたらコメント欄に投稿をお願いします。コメント無しの即決も大歓迎です。ただし、何か要望がございます場合には必ず購入前にこちらでご相談下さい。購入後のお願いには基本的にお応えすることができません。なお、コメント中であってもご購入いただいた方を優先いたしますので、予めご了承下さい。



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