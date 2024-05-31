PORTER 長財布

色・ブラウン横・19cm縦・9.5cm2年程前皮専門店で購入しましたが、カバンを持ち歩く習慣がない為普段使いには適しませんでした。数回しか使用していませんが小銭を出し入れの後が少し折り目の内側に有ります。3万位で購入説明重厚な素材感が魅力的で、英国より直輸入した本物のブライドル(馬具用)レザーを贅沢に使用した【PORTERCASINO/ポーターカジノ】シリーズ。革の表面にグリース(ロウ)を塗り込ませているので独特のしっとり感もあり、使うほどに味の出て来る拘りの長財布です。ファスナータイプの小銭入れは収納力、視認性など申し分なしの作り。開閉に留め具を設けないシンプルな作りで、内部の収納機能も必要最低限に抑え、ルックスと機能の両立を実現しました。カードポケットは普段使う分には十分な数が設けられており、札入れも両面にある為小分けの収納も可能です。使い込むうちにツヤが出る！落ち着いたカラーは、男性にも女性にも大変オススメなアイテムになっています。商品の概要：【メイン開閉】オープン【小銭入れタイプ】ファスナー内側/小銭入れ×1札入れ×1カードポケット×7フリーポケット×1



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