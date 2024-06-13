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ALICE Hollywood BLACK ATELIER LOGO CAP
商品番号 U70335955563
商品名

ALICE Hollywood BLACK ATELIER LOGO CAP
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 17,099 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちらまだ日本には入ってきてないmidnightstudiosなどを手掛けているShaneGonzalesの新ブランドAliceHollywoodのロゴキャップになります。RafsimonsのSS18のキャップが元になっていてシルバー925のライターキャップがつばに複数つけられておりロゴ刺繍、デストロイ加工、ウォッシュ加工など大変繊細で貴重な仕上がりとなっております。最近(BalenciagaやMartineRoseなど)流行っているデストロイキャップです。さらに(Opium)PlayboiCarti,DestroyLonely,Ojivolta,Wakeupf1lthy(Migos)Offset,Evanmockなど名だたる有名人がリリース前から着用なさっているブランドです。COTTONDRILLCLASSICBASEBALLCAPEMBROIDERYATFRONTANDBACKSIGNATURECHROMECAPSATBRIMEYELETSEMBROIDEREDONTOPDESTROYEDANDGARMENTWASHEDDRYCLEANONLYMADEINHOLLYWOODこれから価値が高騰すること間違いないです、現在既に購入はできなく入手不可です。5枚目手元にある実物と証明書です。10枚目購入履歴のスクショです。お気軽にコメントにてお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/message605427.html
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