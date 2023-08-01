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スケボーシューズ　プーマ
商品番号 Y88816787283
商品名

スケボーシューズ　プーマ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,261 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度だけ履いて、サイズが大きかったので譲ります。非常に綺麗なものとなってます。スケボーファッションによく合いますネイビー
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