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- Palm Angels パーム・エンジェルス シーゾナル ブラック ティーシャツ
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商品詳細
PalmAngelsのバタフライレタープリント、オーバーサイズ半袖Tシャツです。ブラックの100％コットンTシャツ。ロゴプリントがおしゃれで、お手持ちのアイテムと合わせやすい、普段遣いにピッタリのTシャツです。SeasonalT-shirtのため、現在は正規で販売されておりません。サイズ 肩幅/着丈/胸囲/袖丈53/73.5/114/21.5質問や値段交渉等承ります。
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