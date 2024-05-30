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Palm Angels パーム・エンジェルス シーゾナル ブラック ティーシャツ
商品番号 T32843692882
商品名

Palm Angels パーム・エンジェルス シーゾナル ブラック ティーシャツ
ブランド名 パームエンジェルス
特別価格 税込 5,311 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PalmAngelsのバタフライレタープリント、オーバーサイズ半袖Tシャツです。ブラックの100％コットンTシャツ。ロゴプリントがおしゃれで、お手持ちのアイテムと合わせやすい、普段遣いにピッタリのTシャツです。SeasonalT-shirtのため、現在は正規で販売されておりません。サイズ　肩幅/着丈/胸囲/袖丈53/73.5/114/21.5質問や値段交渉等承ります。
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