激レア 90s GILDAN ロゴ プリント Tシャツ USA製 白 XL

ご覧いただきありがとうございます購入前に必ずプロフをご確認/ご理解お願いします■Brand■GILDAN■Item■FamousT's\u0026Sweats...BRALDLOGOPRINTT-SHIRT90年代ビンテージヴィンテージオールドレトロギルダン米国製oldretroワンポイントアメカジオーバーサイズビッグサイズゆるだぼhanescarharttanvilgapyeezyoneitafruitoftheloomchampionアメカジstussynikeadidas常田大希在原みゆ紀russellスタイリスト私物エンノイennoy送料無料ゆったりと大きめに着れるゴールデンサイズXL貴重なUSメイド無地タイプ以上に見つからないブランドロゴ物ブランド/メーカー問わずこのパターンはコレクションされている方も多いのではないでしょうかシンプルかつ最高にクールなTシャツですこの機会をお見逃しなく#1251の2023年TシャツやロンTコレクション■Date/Note■1990年代アメリカ製ダブルステッチ■Size■表記XL肩幅57ｃｍ身幅59ｃｍ着丈73.5ｃｍ袖丈23ｃｍ誤差はご了承ください■Condition■USED\u0026VINTAGEお洗濯済み毛羽、褪せ着用に問題あるダメージはありませんがVTG古着をご理解の上強いこだわりがある方完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください円滑なお取り引きを希望しているので売り上げ金、カード決済、ポイントでのお支払いをお願いしますもちろんコンビニ払いも可能ですが希望の方は購入前に必ずいつお支払い可能かコメントください#vintagetee



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