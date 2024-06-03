⭐︎新品・未使用⭐︎ コーチ　coach 長財布　シグネチャエンボス　黒

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☆新品・未使用☆コーチCOACH長財布お色は黒 ブラックケアカード付きアメリカの正規店にて、2019年10月に購入。サイズ(約)幅19cm×高さ9cm×厚み1cm(素人採寸になりますので、多少の誤差はご理解下さい。)札入れ×2カードポケット×14ファスナー小銭入れ×1フリーポケット×2ギフトBOXをご要望の方は、ご購入前にお問い合わせ下さい。新品・未使用ではございますが、自宅保管品に付き神経質な方はご遠慮願います財布形···長財布カラー···ブラック