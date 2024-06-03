Ermenegildo Zegnaエルメネジルドゼニア 人気ブランド高級シルク

ブランド:ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア:素材:シルク60%綿40%大剣先約9.2cm素人採寸なので多少の誤差がございます。:商品状態:目立ったシミ汚れほつれは無く商品状態は綺麗です。#あきブランドネクタイ ↑↑↑↑その他のネクタイはこちらをプッシュ 中古品になりますのでご理解の上ご購入よろしくお願いします。どんな小さな事でもコメントにてお問い合わせ下さい出来る限りご要望にお応えします。フォローして頂いた方限定でお値引き致します。2915253613



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