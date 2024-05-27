Saddler's サドラーズ メッシュベルト 85/100 ベージュ

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レザー部分101x3.3cm一部軽度なスレがありますが、使用回数は少ないので全体的にはキレイなお品です。イタリア製採寸には誤差が生じます。中古品に御理解の上ご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。素材···本革カラー···ベージュ