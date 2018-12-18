【別注】BEAMS × MOON 別注 限定 冬物 3点セット【新品】

税込定価：19,800円→12800円!!１セット限り！！【BEAMS】×【MOON】ビームス×ムーン限定別注コラボ冬小物防寒アイテム・イヤーマフ耳あて・ネックウォーマーマフラー・レザーグローブ手袋 (タッチパネル対応)3点セットサイズ：3点共にフリー 手袋には寸法25cmの表記あり。新品 正規品 完売品☆説明人気セレクトショップの【BEAMS】が、イギリスの老舗生地メーカー【MOON】に別注した防寒アイテムの3点セット！シックかつカジュアルさを演出してくれるおしゃれなアイテム防寒用としてはもちろんのこと、秋冬のコーディネイトの幅を広げてくれるアイテムとしてもおすすめ☆即購入可能◎送料無料！！



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