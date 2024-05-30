ボッテガヴェネタ　クルーネック　半袖Tシャツ　メンズ

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ボッテガヴェネタ クルーネック 半袖Tシャツサイズ 46身幅 48cm肩幅 45cm着丈 71cm袖丈 23cm素人採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。カラー 白素材 コットン100%着用回数は4.5回です。都内百貨店にて購入致しました。右胸下に、よく見ないとわからない位の薄く小さな汚れがあります。写真にてご確認下さい。自宅にて保管していた為、畳みじわがございます。中古品にご理解をいただける方のご購入をお願い致します。差し替え防止の為、返品は承りません。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏