ネクタイ Dominique France 8.5㎝ ボルドー B 167 ◆

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ご回覧有難う御座います。古着のネクタイとなります。一度人が利用したものですので使用感はありますが、その中でも美品の品物のみ取り扱ってます。古着を受け付けない方は、購入をお控え下さい。古着のスーツ、ネクタイを出品してます。是非他の出品物もご確認をお願いします。◇出品一覧です◇#nirvanaスーツ、ネクタイ一覧〇ブランド：DominiqueFrance（ドミニックフランス）〇カラー：ボルドー〇サイズ(cm)：長さ：約145㎝小剣幅：約4.5㎝大剣幅：約8.5㎝〇コンディション：B※その他：表面は綺麗な状態だが、大剣裏、小剣裏の白地部分に少しシミ汚れあり。写真６枚目参照。〇補足折りたたんで発送いたしますのでシワが付きますがアイロンやスチームリカバリー可能です。またクリーニングに出されると綺麗になります。〇発送方法：ネコポス〇コンディションランクS未開封や未使用の状態の新古品A中古ではあるが使用感がほとんどなく、目立ったキズ・汚れのない美品B中古品としては一般的な使用感や経年劣化がある商品C使用はできるが、中古品としても全体的に気になる汚れやダメージがある商品D通常の使用に耐えないほどのダメージや汚れ等がある商品。ジャンク品