パタゴニア　ブロードビル キャップ

パタゴニアのブロードビルキャップになります。綺麗なお品かと思います。商品名:ブロードビルキャップブランド：patagonia表記サイズ：Ｌカラー：ブルー×グレー破れ、汚れなどのダメージは確認できません。しかしながら経年に伴う各種ダメージは多少見られることについてはほぼ無いかと思いますがご理解ください。他に見落とし等もある可能性がございますので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。



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