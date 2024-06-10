新品未使用　m+ millefoglie II napoli×beige

m+エムピウミッレフォッリエⅡP25ナポリxベージュm+ミッレフォッリエⅡP25お色：ナポリサイズ：W110×D85×H25mm天然素材を生かした仕上げを行っている為、色落ち、血筋、スレ傷、むら等があます。革表面はとてもデリケートになっており、お届け時、表面にあたり傷、押し跡等見受けられる場合がございます。使い込むうちになじんでいきますので、ご了承の上、ご購入をお願いします。（ギャランティカードにも記載あり）また、撮影時の光の加減により、実物と若干色目が違う可能性があります。お色に関しては、エムピウのHPにて必ずご確認をお願いします。付属品：お箱・ギャランティカードショップではございません。細かいご質問にはお答えできませんので、ご了承くださいませ。よろしくお願いします♡#エムピウ#ミッレフォッリエ2#エムピウミッレフォッリエ2#財布#メンズ#millefoglie2#お財布#折り財布#折財布#ナポリカラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革財布形...三つ折り



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