スニ垢男子×NEWERA×KIXSIX キャップ

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kixsix×NEWERA×SNAKDNSLOGOCAP950（NAVY/glow）になります！YouTuberのスニ垢男子と、KIXSIX、そしてNEWERAのコラボキャップなります！出品するにあたり袋から一時的に出しただけです。SNAKDNSのロゴが存在感があり特徴的なキャップになります！KIXSIXで当選した正規品になります！今ではもう手に入らないレアものなのでお探しの方はこの機会に是非ご検討ください！写真に写っている段ボールに個人情報部分を切り取った納品書を入れて匿名のメルカリ便にて、発送します！初期傷等につきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。商品購入後の返品・交換は受け付けませんのでご遠慮ください。カラー···ブラック形···ベースボール